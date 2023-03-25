8 ولايات ألمانية تسمح للشاحنات بالسير قبل تنظيم إضراب تحذيري الأحد المقبل

امتنع نصف الولايات الألمانية البالغ عددها 16 ولاية عن فرض حظر على قيادة الشاحنات يوم الأحد المقبل، قبل تنظيم إضراب شامل يوم الإثنين.

ويرجع السبب في ذلك إلى الإضراب التحذيري الذي ينظمه قطاع النقل في جميع أنحاء ألمانيا يوم الإثنين المقبل.

وبهذا يمكن تقديم عمليات نقل البضائع إذا لزم الأمر.

وأعلنت ولايات شليسفيج هولشتاين، وهامبورج، وميكلنبورج فوربومرن، شمال الراين ويستفاليا، وراينلاند بفالتس، وهيسن، وبادن فورتمبيرج، وساكسونيا أنهالت، أنهم لن ينفذوا حظر قيادة الشاحنات يوم الأحد، وهو اليوم السابق على الإضراب المعلن.

وكانت وكالات الشحن وكذلك وزير النقل الاتحادي فولكر فيسينج، أيدوا تطبيق هذا الإجراء.

ويسري حظر القيادة في أيام الأحد عادة من منتصف الليل حتى العاشرة مساء للشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي المسموح به عن 7.5 طن.

ووفقا لجمعية اقتصاديات النقل واللوجستيات في شمال الراين ويستفاليا، فإن التنازل عن الضوابط في الولايات الألمانية الثمان لن يؤدي إلى اختناقات مرورية على الطرق السريعة.

وقال ماركوس هوفر، نائب المدير العام للجمعية، اليوم السبت: "سنرى بضع مئات من الشاحنات الإضافية على الطريق السريع غدا، والأمر ليس كما لو كنا نخشى حدوث اختناقات مرورية".

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي متأخرا بالنسبة لبعض مجالات الصناعة ، وقد تم الانتهاء من تخطيط عمليات النقل في وكالات الشحن منذ فترة طويلة.