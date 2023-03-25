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ضرب زلزال آخر بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ولاية قهرمان مرعش بجنوب تركيا، وهو الثاني صباح اليوم السبت.

وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال الثاني كان مركزه قضاء "غوكصون"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وحدث الزلزال الساعة 9.33 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9.44 كليومتر، بحسب "آفاد".

كان زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب في وقت سابق اليوم السبت، قضاء "أكين أوزو" بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

ووقع الزلزال الساعة 7.39 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه قضاء "أكين أوزو"، ووقع على عمق 7 كيلومترات.

ولم تذكر الأناضول المزيد من التفاصيل.

وهذا خامس زلزال يضرب ولاية قهرمان مرعش منذ أول أمس الخميس، ​

كان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار بلغ 103.6 مليار دولار.