الحكومة الإندونيسية تعلن عن 14 مشروعا استراتيجيا جديدا

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حددت الحكومة الإندونيسية 14 مشروعا استراتيجيا وطنيا جديدا في مجموعة من القطاعات في محاولة لتحقيق التنمية العادلة في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية هاريو ليمانسيتو إن المشروعات الـ14 لها قيمة استثمارية هائلة وستحقق فوائد اقتصادية واسعة النطاق خلال قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والصحة والاتصالات.

ونقلت وكالة أنباء الإندونيسية"انتارا" عن المتحدث قوله إن "المشروعات الاستراتيجية الوطنية لا تشمل البنية التحتية المادية فقط، وإنما تشمل أيضا مشروعات تستهدف ضمان الاقتصاد العادل ومخزونات مواد غذائية وفيرة وكذلك تنمية المناطق الحدودية والتكنولوجيا والسياحة والتعليم".

وأكد المسؤول أنه سيتم تمويل تنمية المشروعات الاستراتيجية الوطنية الـ14 برأس مال مستثمر من جهات من القطاع الخاص.

وبشكل تفصيلي، تشمل المشروعات 8 مناطق صناعية ومنطقتين سياحيتين وطريقين سريعين برسوم ومنطقة تعليمية ومنطقة أبحاث ومنطقة تكنولوجية ومنطقة صحية ومشرع بحري للنفط والغاز.