المشتبه بهم في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس في موسكو يمثلون أمام المحكمة

عرضت السلطات الروسية لقطات لأربعة رجال متهمين بتنفيذ الهجوم الدموي على قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو وهم في المحكمة بعد استجوابات كشفت ان أصولهم من طاجيكستان.

وقالت دائرة محاكم موسكو، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إن اثنين من الرجال اعترفا بالتورط في أسوأ فظائع تشهدها العاصمة الروسية منذ أكثر من عقدين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقررت المحكمة احتجاز الأربعة متهمين حتى 22 مايو المقبل.

وأعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عن الهجوم الذي نفذه مسلحون على حفل لموسيقى الروك في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" والذي أسفر عن مقتل 137 شخصا على الأقل الجمعة الماضي.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأصابع الاتهام إلى أوكرانيا السبت الماضي دون تقديم أدلة، وهو ادعاء نفته الحكومة الأوكرانية بشكل قاطع.

وشوهد المشتبه بهم الأربعة وهم يدخلون المحكمة مساء أمس الأحد، وكانت وجوههم متورمة وتظهر عليها كدمات بشكل واضح. وتم إحضار أحد الرجال إلى جلسة الاستماع على كرسي متحرك.

وقالت قناة "آر بي سي" إن جميع الرجال من طاجيكستان، وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إنه تم استجوابهم باللغة الطاجيكية.

ولم تكن هناك تفاصيل أخرى. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق إنه تم اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، من بينهم المشتبه بهم الأربعة.