بيطري الغربية: تحصين 61 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 61 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024، والتي تستمر لنحو شهر.



وأشار إلى إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مؤكدا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن حملات المديرية والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.