ويزو تروج لدورها في فيلم فار بـ7 أرواح

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حرصت الفنانة الكوميدية دينا، الشهيرة باسم ويزو، على الترويج لدورها في فيلم "فار بـ ٧ أرواح"، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي المقبل، وذلك بنشر الملصق الدعائي عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام.

وقالت ويزو في منشورها: "فيلم فار بـ ٧ أرواح، فيلم لعيد الفطر، وكل عام وأنتم بخير".

ومن الواضح أن ويزو تجسد ضمن الأحداث شخصية فتاة شعبية ترتدي ألوانًا زاهية.

وتدور قصة الفيلم حول جثة تقع بالمصادفة أمام عدد كبير من الأشخاص، وكل منهم يتعامل معها بشكل مختلف. ويشترك في البطولة سليمان عيد، وعنبة، وندى موسى، ومحمود حافظ، وويزو، وغيرهم.