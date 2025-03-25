الغندور يكشف تغييرات منتظرة في قطاع الناشئين بـ الأهلي

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كشف الإعلامي خالد الغندور، عن قرار مسؤولي النادي الأهلي القادم، بعد هزيمة الفريق الأول لكرة القدم أمام طلائع الجيش اليوم، ووداع بطولة كأس الرابطة المصرية.

ولعب الأهلي مباراة طلائع الجيش بفريق الشباب مواليد 2005 وتعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال خالد الغندور إن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي يدرس إجراء تغييرات شاملة على قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه استاد المحور:«هناك إتجاه داخل الأهلي لتوجيه الشكر للكابتن بدر رجب وكذلك عدد من مدربي القطاع خلال الفترة المقبلة».

وتابع:«محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، يسعى إلى إجراء تعديلات كبيرة في القطاع من أجل تطويره».