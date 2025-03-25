محافظ القاهرة: الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس

أفاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، بأن الحماية المدنية سيطرت على حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا بوقوع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى الموقع، حيث تم فرض طوق أمني لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

وأسفرت جهود الإطفاء عن إخماد النيران بالكامل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما يجري حاليًا حصر الخسائر المادية والتأكد من أسباب اندلاع الحريق.