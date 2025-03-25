محافظ الغربية يشدد على الجاهزية القصوى خلال إجازة عيد الفطر: لن نسمح بأي تهاون

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين خلال فترة الإجازة، بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ الغربية، خلال الاجتماع، أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون في أداء الخدمات، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لمتابعة سير العمل في مختلف المرافق، والتأكد من تنفيذ خطط الطوارئ والتعامل السريع مع أي مشكلات قد تطرأ خلال إجازة العيد.

ووجه اللواء أشرف الجندي بتفعيل غرف الأزمات والطوارئ على مدار 24 ساعة، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية في وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، مع ضرورة تواجد القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز في مواقع العمل لضمان التنفيذ الفوري لخطة الطوارئ.

وجه أيضًا بسرعة تجهيز الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر، والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب الأعداد الكبيرة خلال عطلة العيد، مع استمرار عمل المرافق والخدمات الأساسية مثل الإسعاف والمستشفيات على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمات الطبية الفورية في الحالات الطارئة.

شدد المحافظ على ضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومنع أي استغلال للمواطنين، من خلال استمرار عمل المنافذ والمعارض، مع التركيز على مبادرة "سوق اليوم الواحد"، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة.

أصدر تعليماته بمتابعة مواقف السرفيس والنقل العام لضمان الانضباط ومنع أي استغلال للمواطنين من خلال رفع تعريفة الركوب بدون مبرر، بالإضافة إلى تعزيز التواجد الأمني والمروري لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع أي تجاوزات أو مخالفات خلال أيام العيد.

وأكد اللواء أشرف الجندي أنه لن يسمح بأي محاولات بناء مخالف خلال فترة الإجازة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بشن حملات تفتيش مستمرة على مدار الساعة لرصد أي مخالفات بناء وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددًا على أن المحافظة ستطبق القانون بكل حزم على المخالفين ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالف.

كما وجه الجندي بإزالة أي تعديات أو إشغالات تعيق حركة المواطنين، مع ضمان تحسين مستوى النظافة والإنارة وتجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد.

وشدد محافظ الغربية على أهمية تطوير منظومة إدارة الأزمات ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ من خلال تنفيذ تدريبات ميدانية مستمرة.

وجه اللواء أشرف الجندي بتعزيز كفاءة الموظفين في المراكز التكنولوجية، ورفع مستوى استخدام المنظومة الرقمية لإنهاء المعاملات الحكومية، مع تطوير بيئة العمل بما يتناسب مع ذوي الهمم وكبار السن لضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر.

واختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بتوجيه رسالة لجميع المسؤولين، مؤكدًا أن المحافظة جاهزة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأن الهدف الأول هو راحة المواطن وضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير أو تهاون، وسيتم متابعة تنفيذ جميع التوجيهات ميدانيًا على مدار الساعة لضمان تنفيذها بشكل كامل.

وأكد أن محافظة الغربية لن تتهاون في تطبيق القانون، وستعمل بكامل طاقتها لضمان قضاء المواطنين إجازة عيد آمنة ومريحة، متمنيًا أن يكون العيد مناسبة سعيدة لجميع المصريين.