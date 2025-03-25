على مدار ليالي شهر رمضان الكريم، نتشارك معكم في سطور من المحبة والامتنان عن أشخاص أسعدونا عبر سنوات متتالية بحضورهم على الشاشة في شهر رمضان، كان منهم الممثلون أو المطربون أو المؤلفون والمخرجون وغيرهم، اختلفت الأسماء ولكن اشتركوا جميعا في هدف واحد وهو امتاع الجمهور بأعمالهم المتنوعة، وكل منهم حفر اسمه في ذاكرة المٌشاهد على مدار أعوام من العطاء الفني.



عندما وقع اختيارنا على تقديم هذه السلسلة لم يكن الهدف فقط التركيز على الممثلين أمام الكاميرا، ولكن جميع عناصر العمل الفني الذين كانوا طرفا في إمتاع الجمهور المتفرج.

وحلقة اليوم عن فنانة لديها رصيد كبير من المحبة في قلوب الجمهور، قدمت شخصيات مختلفة بين الكوميديا والدراما، إنها دلال عبدالعزيز.

شاركت دلال عبدالعزيز في كثير من الأعمال التي عرضت في شهر رمضان، ونستعرض أبرزها في هذه السطور:

كانت محطة "ليالي الحلمية" من الأعمال المهمة لها في دراما رمضان خلال الثمانينيات، حيث ظهرت في جزئين (الأول والثاني) بشخصية نجاة زوجة طه السماحي، وساعد نجاح العمل على تحقيق مكانة أكبر لها في التلفزيون.

وفي رمضان ١٩٩٤،قدمت دور البطولة في مسلسل "لا" أمام يحيى الفخراني، تأليف مصطفى أمين، وسيناريو عاطف بشاي وإخراج يحيى العلمي، وشخصيتها في العمل ممثلة تحاول الصعود تجمعها الصدفة برجل تعرض للظلم فتقرر مساعدته أيا كان الثمن.

وقدمت شخصية شهرزاد في رمضان ١٩٩٥ و١٩٩٦، في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وشاركت في مسلسل السيرة الهلالية في رمضان ١٩٩٨.

وقدمت شخصية المرأة الانتهازية والشريرة في مسلسلات ناجحة مثل "للعدالة وجوه كثيرة" في رمضان ٢٠٠١ مع يحيى الفخراني، وهو من المسلسلات المهمة التي ناقشت قضية مجهولي النسب، وشخصية فطوم في مسلسل الناس في كفر عسكر، خلال رمضان ٢٠٠٣، وهو من أشهر أدوار الشر النسائية في الدراما التلفزيونية المصرية.

وفي رمضان ٢٠٠١، شاركت دلال عبدالعزيز في المسلسل الشهير "حديث الصباح والمساء"، بشخصية نعمة واحدة من أعمدة المسلسل، الذي شارك في عدد كبير من الشخصيات من بينهم عبلة كامل وأحمد خليل وليلى علوي وأحمد ماهر وسوسن بدر وإبراهيم يسري وسلوى خطاب، والمسلسل عن رواية نجيب محفوظ وسيناريو محسن زايد وإخراج أحمد صقر.

ومن المسلسلات المميزة أيضا في مسيرة دلال عبدالعزيز، مسلسل "دوران شبرا"، الذي قدمت فيه شخصية امرأة مسيحية، لديها صداقة وثيقة بجارتها المسلمة، وعرض في رمضان ٢٠١١، كما قدمت دور الأم بلمسة كوميدية في مسلسل "الهروب" لكريم عبد العزيز في رمضان ٢٠١٢.

وفي رمضان ٢٠١٥، قدمت شخصية الأم المكلومة على فقدان ابنها في مسلسل "حق ميت" مع ابنتها إيمي سمير غانم وحسن الرداد، من تأليف باهر دويدار، وإخراج فاضل الجارحي.

وشاركت دلال، كضيفة شرف في رمضان على مدار سنوات متتالية مع ابنتها دنيا سمير غانم، وفي رمضان ٢٠٢٠ شاركت في بطولة مسلسل "فالنتينو" مع عادل إمام، وهو آخر مسلسلات الزعيم، كما شاركت في نفس العام مع زينة في مسلسل "جمع سالم".

كان آخر ظهور على الشاشة لدلالة عبدالعزيز في رمضان ٢٠٢١، في مسلسل "ملوك الجدعنة"، بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد، وصادف أن يكون آخر مشهد لها في المسلسل لحظات أم تفارق الحياة، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا كما كان المشهد من أبرز ما تمت مشاركته في ذلك الموسم.

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