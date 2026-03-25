صيدلة القاهرة تصعد إلى المرتبة 53 عالميا في تصنيف QS لعام 2026

أعلن الدكتور أحمد حسن الشافعي عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة، صعود الكلية إلى المرتبة 53 عالميًا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026 في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية.

وأكد الشافعي، خلال منشور للكلية عبر حسابها الىسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صعود الكلية إنجازٌ عظيمٌ بعد أن كانت في المرتبة 72 عام 2025.

وأضاف: يُعد هذا التصنيف المرموق ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا شهادةً واضحةً على تفانيكم الدؤوب، وجهودكم المتواصلة، وبحوثكم المبتكرة، وشغفكم بالتميز الذي دفعنا قدمًا.

وتابع: نحن فخورون للغاية بكل فردٍ من فريقنا، وممتنون لمساهماتكم الجماعية. معًا، سنواصل السعي نحو مزيدٍ من الإنجازات.