محافظ البحيرة تتابع جهود رفع مياه الأمطار بالتزامن مع موجة الطقس السيئ

تتابع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على مدار الساعة جهود الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وكل الجهات المعنية في التعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، وذلك من داخل مركز التحكم والسيطرة بالمحافظة، بحضور الدكتور شادي المشد، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، سكرتير عام المحافظة.

ووجهت المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، وتذليل كل الإمكانيات للتدخل السريع ورفع تجمعات المياه من الشوارع والميادين أولا بأول، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكدت المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، مع المتابعة اللحظية لأي بلاغات أو شكاوى والتعامل معها فورا، مشددة على الجاهزية التامة لكل المعدات وفرق الطوارئ.

وأشادت عازر بالجهود التي تبذلها الأطقم العاملة في مختلف المواقع، مؤكدة أن ما يتم تنفيذه يعكس روح المسئولية والجاهزية في مواجهة الأزمات، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز تداعيات الأحوال الجوية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.