عريقات: إسرائيل تواصل اعتقال طالبا فلسطينيا مصاب بفيروس كورونا

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم السبت، إن إسرائيل تواصل اعتقال طالبا فلسطينيا مصاب بفيروس كورونا.

واعتبر عريقات في بيان أن "استمرار اعتقال الطالب من جامعة بيرزيت (في رام الله) محمد حسن في معتقل المسكوبيه في مدينة القدس رغم تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا، هو خرق فاضح للقانون الدولي".

وأضاف عريقات أنه على المجتمع الدولي والسكرتير العام للأمم المتحدة مسؤولية إلزام إسرائيل بإطلاق سراحه فورا لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة، مجددا مطالبته بالإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم المرضى والأطفال والأسيرات وكبار السن.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن السلطات الإسرائيلية اعتقلت الشاب محمد حسن (21 عاما) يوم الأربعاء الماضي وتم تمديد احتجازه لمدة ثمانية أيام.

وذكر نادي الأسير أنه تم أخذ عينة لحسن في اليوم الأول من اعتقاله، وبعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا تم نقله إلى عيادة سجن الرملة الإسرائيلي.