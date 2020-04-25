فلسطين: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 495 حالة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت، إنه جرى تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 495 إصابة.

وأوضحت الكيلة - خلال مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: إصابتان لعائلة ممرض في مستشفى المطلع، وتسع إصابات في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأضافت أنه جرى تسجيل حالتي شفاء في فلسطين، وحالة انتكاسة، لترتفع حالات الانتكاسة في فلسطين إلى 18 حالة، ما نسبته 3% مقارنة بـ14% في العالم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه يوجد حوالي 328 حالة قيد العلاج، 251 بالقدس بينها 122 حالة في ضواحي القدس، موضحةأن نسبة المصابين في القدس تشكل 60% من المصابين في الوطن.

وقالت إن عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي ارتفعت إلى 9 إصابات، ونسبة الإصابة في صفوف العمال نحو 74%، وأنه تم إجراء 28500 فحص خاص بـ"كورونا" منذ بداية الجائحة في فلسطين.

وفيما يتعلق بالأسير الذي أعلن الاحتلال عن إصابته بـ"كورونا"، قالت الكيلة إنه تم إجراء فحوصات لأفراد عائلته وجميعها كانت خالية من المرض، ولكنهم يخضعون للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

وأضافت ان طواقم وزارة الصحة تقوم بإجراء دراسة مسحية لمواطنين في القرى المحاذية لجدار الفصل العنصري، وسيجري عمل 5000 مسحة ستصدر نتائجها خلال يومين.