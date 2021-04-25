أمين نقابة الأطباء: لقاحات كورونا تأخرت في الوصول إلى أكبر المستشفيات بالمحافظات

قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة ناشدت الأطباء أكثر من مرة ليتلقوا لقاح كورونا، مضيفًا أنه تم نشر أكثر من فيديو على الصفحة الرسمية للنقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لطمأنة الأطقم الطبية من لقاحات كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أن سبب عزوف الأطباء عن الحصول على لقاح كورونا يرجع إلى تخوفهم من أمانها لأنها لم تأخذ الوقت الكافي في التصنيع كما يحدث في كل دول العالم، ذاكرًا أن النقابة مقتنعة تمامًا بضرورة حصول الأطباء على اللقاح.

وأشار إلى تأخر وصول لقاحات كورونا إلى أكبر المستشفيات بالمحافظات، كمستشفى الأحرار بالزقازيق التي وصل لها جرعات اللقاح منذ أسبوع فقط، لافتًا إلى إرسال النقابة للوزارة 5 مخاطبات لتأكيد تعاونهم معها، بإنشاء مراكز تطعيم في مقرات النقابات الفرعية، أو التسجيل للأطباء وكبار السن على الموقع للحصول على التطعيم.

وأوضح أن أعداد الأطباء المتوفين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا أثناء أدائهم لعملهم يصل إلى 500 طبيب وليس 115 طبيبًا كما صرحت الوزيرة، مشيرًا إلى أنه من بينهم أطباء مستشفيات الطوارئ وليس فقط مستشفيات العزل.

وذكر أن أعلى نسبة بين الأطباء المتوفين بكورونا من تخصص نساء وتوليد وتصل إلى 13%، مؤكدًا أن جميع الأطباء المتوفين لإصابتهم بكورونا سواء في مستشفيات العزل أو في العيادات أو الطوارئ يعتبرون شهداء.

ولفت إلى تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الخالية، موضحًا أن محافظة سوهاج تشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا، والدليل على ذلك دفع الوزارة بالمستلزمات الطبية.