سفير السعودية لدى بيروت: المملكة ضبطت 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، إن «إجمالي ما تم ضبطته السعودية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي المخدرات بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش، خلال الست سنوات الماضية».

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أن «الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها».

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية منع دخول الفواكه والخضروات اللبنانية إلى أراضيها، الجمعة الماضية؛ بسبب تزايد عمليات تهريب المخدرات عبر شحناتها، مطالبة السلطات اللبنانية بتقديم ضمانات بإيقاف هذه العمليات.

وأتى قرار الوزارة بعد إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، حاول المهربون إيصالها إلى المملكة العربية السعودية داخل شحنة رمان.





