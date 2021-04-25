 هولندا: إعطاء 3.01 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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هولندا: إعطاء 3.01 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

أمستردام - د ب أ:
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 9:54 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 9:54 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أنه تم إعطاء 3.01 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ68 ألفا و463 جرعة في اليوم. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 11 شهرا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 15 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.48 مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و269.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وثمانية أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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