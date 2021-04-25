 ذكرى تحرير سيناء.. السيسي: الأرض بالنسبة لنا العرض التي لن نتخلى عنها أبدا - بوابة الشروق
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ذكرى تحرير سيناء.. السيسي: الأرض بالنسبة لنا العرض التي لن نتخلى عنها أبدا

هديل هلال
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 12:50 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 12:50 م

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ذكرى تحرير سيناء الغالية، بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، الذي يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات.

وأضاف السيسي، خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد: «فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصري، فالأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التي لن نتخلى عنها أبدا. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها».

في ذكرى تحرير سيناء الغالية، أتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، الذي يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد...

Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Sunday, April 25, 2021

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