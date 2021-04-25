توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ذكرى تحرير سيناء الغالية، بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، الذي يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات.

وأضاف السيسي، خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد: «فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصري، فالأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التي لن نتخلى عنها أبدا. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها».