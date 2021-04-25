رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نخطط لتحويل ميناء السخنة ليكون الأكبر في البحر الأحمر

قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكى، إن" خطة تطوير ميناء السخنة تتضمن تحويله لأكبر ميناء بحري على البحر الأحمر"، مؤكدا أن الدولة المصرية عملت على تهيئة البنية التحتية خاصة في الأربع سنوات الماضية؛ "ونحن نرفع من مستوى البنية التحتية المتوفرة في المنطقة الاقتصادية".

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية في اتصال هاتف مع فضائية (إكسترا نيوز) مساء اليوم السبت، "بدأنا العمل في تطوير ميناء السخنة منذ فبراير الماضي وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، حيث جرى التوافق على تكليف هيئة الطرق والكباري بأن تكون المنفذة للمشروع"، موضحا أن الفترة الماضية كانت تحضيرية وبدأت الأعمال بالفعل، مشيرا إلى أن التوقيع على عقد تطوير ميناء السخنة جرى أمس الأول.

ولفت إلى أن ميناء السخنة يقع في موقع استراتيجي، ويعد أحد الموانئ الهامة على البحر الأحمر، وتطويره له دور كبير في خدمة قناة السويس والقطار السريع.

وكان زكي وقع مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى حسام الدين مصطفى، عقد تطوير ميناء العين السخنة، التابع للمنطقة الاقتصادية، لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.

ويتضمن العقد التصميم والتنفيذ والإشراف على إنشاء 4 أحواض جديدة، و 12 كيلومترا أرصفة بعمق 18 مترا، وساحات تداول بمساحة 5.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كيلو متر مربع، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10 كيلومترات، متصلة بالقطار الكهربائى السريع "السخنة - العلمين الجديدة"، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كيلومترا ليربط بين الأرصفة والميناء كشبكة طرق داخلية، بما يسهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلا داخل الميناء.