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حقق مزاد خيري عالمي أقيم في دبي مبيعات بـ36.6 مليون درهم ستوجه لدعم حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لتقديم الطعام للفقراء في 30 دولة في أربع قارات خلال شهر رمضان.

وبيعت خلال المزاد الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لوحة "السنونو بالأبيض والأسود" للرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، التي ترمز إلى رحلة الإنسان نحو التحرر والارتقاء والتقدم ومخططها الأصلي الذي وضعه نيلسون مانديلا لهذه اللوحة، والذي عرض أيضاً في المزاد الفني الخيري.

كما بيعت لوحة "زهرة ومزهرية" للفنان الفرنسي هنري ماتيس والتي يصور فيها خطوط مزهرية ذات قاعدة بيضاوية وعنق دقيق طويل يحيط بزهرة متفتحة.

وتم خلال المزاد بيع مجموعة ميداليات ذهبية نادرة عيار 23 قيراط صمم رسوماتها الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، وكلّف حرفيين مختصين بتصنيعها في خمسينيات القرن الماضي.

كما بيع مخطط رسم "بحث في الوجوه" للفنان الإسباني سلفادور دالي والذي أنجزه عام 1954 بقلم رصاص على الورق وتبلغ أبعاده 86.4 سم × ر109 سم.

وبيعت في المزاد أيضاً لوحة الفنان الإسباني خوان ميرو "بدون عنوان" ولوحته "وازو" على الخشب.

أما العمل الفني للفنان الإنجليزي هنري مور بعنوان "الأم التي تحمل طفلها" والذي أنجزه عام 1981 ويحكي معاني الأمومة والتضحية والرعاية فكان آخر المعروضات التي بيعت لصالح الحملة في المزاد.

وينظم "حملة 100 مليون وجبة" مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بدبي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في 30 دولة.

(الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)