المبعوث الأممي لليمن يبحث في الأردن استئناف الرحلات التجارية من صنعاء

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، جهود استئناف الرحلات من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وقال مكتب جروندبرج، في بيان عبر حسابه على "تويتر": "ناقش المبعوث الأممي جروندبرج اليوم مع وزير الخارجية الأردني التقدم المحرز في تنفيذ الهدنة في ‎اليمن، لا سيما الجهود المستمرة لاستئناف الرحلات التجارية من صنعاء".

وأضاف المكتب "شكر جروندبرج ‎الأردن على دعمها الثابت لتحقيق هذا الهدف"، من دون ذكر المزيد من المعلومات.

وأمس الأحد، تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي بناء على الهدنة السارية، بعد ست سنوات من توقفها، وسط اتهامات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بالتسبب في تأجيل الرحلات.