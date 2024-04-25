وانج يي: نعمل مع المجتمع الدولي لحشد الجهود لتنفيذ وقف إطلاق النار ووصول آمن للمساعدات

قال وزير خارجية الصين وانج يي، اليوم، إن الصراع في غزة تجاوز "الخط الأحمر للحضارة الحديثة" ولا بد من تحرك عاجل للمجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

وشدد يي، في مقابلة مع قناة الجزيرة، على ضرورة تصحيح الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني؛ لأن ذلك سيكون حلا جذريا للصراع، مضيفا أن رأس الأولويات حاليا هو الدفع لتحقيق وقف لإطلاق النار ومنع القتال في أسرع وقت ممكن.

وذكر أن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي لحشد الجهود لتنفيذ وقف إطلاق النار، ووصول آمن للمساعدات.

• رفض تهجير الفلسطينيين من غزة

ورفض وزير الخارجية الصيني بشكل قطعي أي تهجير قسري أو عقاب جماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة منع امتداد تداعيات الصراع حتى لا يخرج الوضع في المنطقة عن السيطرة.

وقال إن إحلال السلام يكون بتحقيق العدالة للفلسطينيين وحل الهموم الأمنية لكل الأطراف.

وأكد الوزير الصيني أن السبب الجذري لتصاعد الوضع في البحر الأحمر هو الصراع في غزة.

• قلق صيني من التصعيد في البحر الأحمر

وبخصوص التصعيد في البحر الأحمر، قال وزير الخارجية الصيني، إن مياه البحر الأحمر ممر دولي مهم لنقل البضائع والطاقة، وإن صيانة السلام والأمن والأمان في البحر الأحمر أمر يسهم في الحفاظ على انسياب سلاسل الصناعة والإمداد العالمية ونظام التجارة الدولية، ويتفق مع المصالح المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي.

وأكد الوزير أن الجانب الصيني أعرب عن انشغاله الشديد إزاء التصاعد المتواصل للأوضاع المتوترة التي يشهدها البحر الأحمر منذ فترة، وما نتج عن ذلك من تداعيات سلبية، على مصالح دول المنطقة لا سيما الدول المطلة على البحر الأحمر، وزيادة المخاطر الأمنية في المنطقة برمتها، والتأثيرات السلبية على انتعاش الاقتصاد العالمي.

ودعا المجتمع الدولي إلى أن يحافظ على سلامة الملاحة في مياه البحر الأحمر وفقا للقانون، مشيراً إلى أنه على كل الأطراف أن تلعب دورا بناء في تهدئة التوتر في البحر الأحمر.

• مساعي بكين لحلحلة الأزمة الأوكرانية

وحول الموقف الصيني من الأزمة الأوكرانية، قال وزير الخارجية الصيني إن بكين ليست صاحبة الشأن في الصراع وليست صانعا للأزمة، لكنها لم تتفرج عن بعد.

وأضاف يي أن الجانب الصيني ظل يسعى إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال على مدى أكثر من عامين منذ التصعيد الشامل للأزمة.

وتابع: أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج تواصلا شخصيا وبشكل معمق مع قادة الدول بما فيها روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن مفاوضات السلام هي المخرج الوحيد، معبراً عن الأمل في أن تعمل جميع الأطراف على تهيئة الظروف المواتية لحل الأزمة سياسيا عبر الحوار.

وقال إن الجانب الصيني أصدر ورقة الموقف على وجه الخصوص، وبعث الممثل الخاص إلى الدول المعنية لأكثر من مرة للقيام بالوساطة المكوكية ونقل الرسائل وتوضيح المواقف، من أجل دفع كل الأطراف لإيجاد القواسم المشتركة وترك الخلافات جانبا وبلورة التوافقات.