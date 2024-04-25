نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: إصلاح خط نفط جنوب السودان خلال شهرين

طمأن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار إير، اليوم الخميس، المواطنين في السودان وجنوب السودان والشركاء في صناعة النفط بتحسن العمل في القطاع وإعادة إصلاح الخط الناقل لنفط جنوب السودان لميناء التصدير بالبحر الأحمر في غضون شهرين.

وقالت وكالة السودان للأنباء، إن عقار استمع خلال زيارته الخميس لشركة بشائر لأنابيب النفط بميناء بشاير 2، إلى تقرير عن الإصلاحات الجارية للخط الناقل لنفط جنوب السودان، حيث أكدت الشركة اكتمال عمليات إصلاح الخط خلال شهرين في مسافة 80 كيلو مترا.

كانت الحكومة السودانية، أعلنت في مارس الماضي عن توقف ضخ نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية بسبب "القوة القاهرة".

وقال نائب رئيس مجلس السيادة، إن الحرب أثرت على كل القطاعات، لكن قطاع النفط استطاع المحافظة على المنشآت وإعادة العمل للإسهام في إنعاش الاقتصاد.

من جانبه، أعلن وزير الطاقة والنفط محي الدين نعيم أن الدولة تعمل على خطة المسار السريع ضمن خطط أخرى نوقشت لإعادة تشغيل المنشآت النفطية ولديها خطط علاجية في حال توقفت الحرب أو لم تتوقف، مؤكدا قدرة الدولة على قيادة فترات الحرب والسلم.

ووعد نعيم بمعالجة الخط الناقل في الزمن المحدد وذلك لدوره في اقتصاد الدولتين حيث يعتمد عليه اقتصاد جنوب السودان بنسبة 100% واقتصاد السودان بنسبة 10%.

من ناحيته استعرض مدير شركة بشاير إبراهيم آدم، الوضع الراهن بالنسبة للخط الناقل لنفط الجنوب والتحديات، وقال إن المسافة المتبقية من صيانة الخط هي 80 كيلو مترا، وهي من المحطة 13 إلى جبل أم علي.

وأكد أنه تم الانتهاء من إصلاح وصيانة 400 كيلو متر من الخط الذي يبلغ طوله 1131 كيلومترا ويمر عبر ولايات النيل الأبيض والخرطوم ونهر النيل والبحر الأحمر.