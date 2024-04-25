 وحدة سليم القمرية تخرج من وضعية السكون وترسل إشارات إلى الأرض - بوابة الشروق
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وحدة سليم القمرية تخرج من وضعية السكون وترسل إشارات إلى الأرض

طوكيو - قنا
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 10:11 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 10:11 ص

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أن وحدة "سليم" القمرية خرجت من وضعية السكون وتمكنت من إرسال إشارات إلى الأرض.

وجاء في بيان صادر عن وكالة استكشاف الفضاء: "وحدة SLIM القمرية خرجت من وضعية السكون التي بدأت منذ بداية أبريل الجاري، ونجحت بشكل غير متوقع باجتياز ثالث ليل قمري، وتمكنت من الاتصال بالأرض".. وتمكنت الوكالة من استعادة الاتصال بالوحدة المذكورة مساء الـ 23 من أبريل الجاري، كما تمكنت الوحدة من إرسال صورة لسطح القمر.

وقالت الوكالة إن "وحدة SLIM لا تزال تحتفظ بوظائفها الأساسية، حتى بعد اجتياز ثلاث ليال قمرية، وهو ما لم يكن مخطط له أثناء تصميمها".

وكانت مركبة SLIM قد هبطت على سطح القمر في 20 يناير، لكنها هبطت رأسا على عقب تبعا لوكالة (JAXA)، وواجهت مشكلات في عمل ألواح الطاقة الشمسية لذا تم إيقاف تشغيلها، وأعيد تشغيلها مرة أخرى في 29 يناير بعد تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على القمر، وبعدها التقطت صورا للمنطقة المحيطة باستخدام كاميرا طيفية خاصة.

وفي الأول من فبراير الماضي أدخلت الوحدة في وضعية السكون ليتم تفعيلها من جديد في 26 فبراير، إذ تمكنت وكالة (JAXA) من إرسال إشارات للوحدة واستقبال إشارات منها، وفي 1 مارس الماضي أدخلت الوحدة في وضعية السكون ليتم تشغيلها من جديد في 28 من الشهر نفسه، وفي 1 أبريل أدخلت من جديد في وضعية السكون للتمكن من اجتياز الليل القمري.

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