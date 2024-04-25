 الأمطار الغزيرة تودي بحياة ما لا يقل عن 155 شخصا في تنزانيا - بوابة الشروق
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الأمطار الغزيرة تودي بحياة ما لا يقل عن 155 شخصا في تنزانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 8:11 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 8:11 م

صرح رئيس وزراء تنزانيا قاسم ماجاليوا أمام البرلمان، اليوم الخميس، بأن الأمطار الغزيرة في شرق قارة أفريقيا في الأسابيع الأخيرة، أودت بحياة ما لا يقل عن 155 شخصا ودمرت أكثر من 10آلاف منزل في بلاده فقط.

وقال إن ما إجماليه 200 ألف شخص قد تضرروا جراء الأمطار. وتزامنت ظاهرة النينو المناخية العالمية مع بدء موسم الأمطار الإقليمية في نهاية الشهر الماضي.وانهمرت الأمطار المستمرة في مناطق يكون هطولها فيها نادرا.

وتضرر الرعاة بشدة بصفة خاصة حيث غرقت ماشيتهم وغمرت المياه حقولهم.

وذكر الصليب الأحمر الكيني أن الأمطار ضربت أيضا البلاد في الشمال، ولقي 45 شخصا حتفهم حتى الآن واضطر عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم. لقد تم تدمير الطرق وغمرت المياه الجسور. وتعد منطقة نيروبي واحدة من المناطق الأكثر تضررا.

وتسببت الفيضانات في حي ماثاري الفقير المترامي الأطراف بالمدينة ،في مقتل 13 شخصا. وتمكن عمال الصليب الأحمر من إنقاذ عدة عشرات من الأشخاص من الغرق.


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