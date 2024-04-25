الشرطة الأمريكية تقمع اعتصاما تضامنيا مع فلسطين بجامعة تكساس

قمعت قوات الشرطة الأمريكية، اعتصاما لطلاب متضامنين مع فلسطين في جامعة تكساس، واعتقلت العديد منهم.

وبدأ حوالي 200 طالب اعتصاما بعد ظهر أمس في حرم "أوستين" بجامعة تكساس، للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على غزة.

واعتقلت الشرطة في البداية 17 طالبا زعمت أنهم من منسقي الاعتصام، ومن ثم وقعت مواجهات بين الطرفين، شاركت فيها أيضا عناصر من وحدات الخيالة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

واستمر الطلاب في الاعتصام في حديقة الجامعة رغم مطالبة الشرطة لهم بالتفرق، حيث بدأت أعدادهم بالتزايد مع مرور الوقت، ما دفع الفرق لتطويق الطلاب واستخدام العنف واعتقال العديد منهم.

وفي 18 أبريل الجاري، بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.