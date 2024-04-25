الإمارات تتعاون مع إندونيسيا للحد من تسرب النفايات إلى المحيطات والأنهار

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع وزارة الشئون البحرية والاستثمار في إندونيسيا؛ لمساعدة الجانب الإندونيسي في الحد من تسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات.

ووقع مذكرة التفاهم، محمد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات، وناني هينديارتي نائب وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، على هامش المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية في أبوظبي.

وتأتي مذكرة التفاهم استكمالا لجهود التعاون بين البلدين في تبني حلول قائمة على الطبيعة لمكافحة تحديات التغير المناخي.

وخلال الحدث، تم إعلان إطلاق مؤسسة "الأنهار النظيفة"، وهي منظمة غير ربحية عالمية تهدف الى مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي النهري ويقع مقرها في أبوظبي، وستقوم بدورها كشريك تنفيذي رسمي لمذكرة التفاهم.

ومن المقرر أن تلتزم مؤسسة "الأنهار النظيفة" بتقديم ما يصل إلى 20 مليون دولار لمبادرات في إندونيسيا ستمنع دخول نحو 300 ألف طن من النفايات البلاستيكية إلى المحيطات كل عام.

وقال محمد النعيمي: "حققت الدولتان بالفعل تقدما ملموسا في نشر الحلول القائمة على الطبيعة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، وآمل أن يسهم التعاون الجديد في إرساء الالتزام المشترك بالحفاظ على النظم البيئية البحرية الحيوية بين البلدين".

وأكد أن التلوث البلاستيكي يعد من أكبر التهديدات والملوثات البيئية وينتشر في المحيطات والانهار والبيئة، ما يشكل تهديدا حقيقيا لحياة الناس، مشيرا إلى أن التعاون بين الإمارات وإندونيسيا في هذا المجال يفتح الباب على أمام المزيد من المساعي للحفاظ على البيئة والطبيعة.

وستتعاون الإمارات وإندونيسيا في عدة مجالات حيوية، بما في ذلك بناء القدرات وزيادة الوعي بين أصحاب المصلحة، وتصميم وتقديم أنظمة النفايات الدائرية المستدامة اقتصاديا.

وستسهل مذكرة التفاهم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات التي تركز على تقليل تدفق التلوث البلاستيكي إلى المحيطات وتسريع تنظيف الأنهار في إندونيسيا.