منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تؤكد مسئولية المجتمع الدولي عن إعادة إعمار قطاع غزة

أكدت سيخريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، على الصعوبة البالغة لإعادة بناء غزة جراء ما تعرضت له من دمار وعدوان، مشددة على مسؤولية المجتمع الدولي في العمل من أجل تحقيق ذلك.

وقالت كاخ، في حوار نشره موقع الأمم المتحدة اليوم، إن الفلسطينيين في غزة يتمتعون بقدر كبير من الصمود، إلا أنهم بحاجة إلى دعم هائل لإعادة بناء حياتهم.. مشيرة إلى إدراكها بأن الوضع في القطاع مرتبط بشكل جوهري بالتقدم على الجبهة السياسية وحل الدولتين.

وأبرزت أنه لا يمكن الطلب من المدنيين الانتظار، فالحياة تستمر وقد عانى الناس في قطاع غزة كثيرا، لافتة إلى أنها تحدثت مع المرضى والأطباء خلال زيارتها لغزة مؤخرا، وشعرت بالتأثر الشديد، وأدركت المسؤولية الجماعية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة، ومحاولة العمل قدر الإمكان، ليس فقط لإدخال المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى الناس بشكل ممنهج ومستدام، ولكن أيضا للنظر إلى ما وراء أفق الأزمة الحالية.

ونوهت إلى أنها شاهدت دمارا واسع النطاق خلال زيارتها الرابعة في أجزاء مختلفة من غزة، مطالبة بالتعجيل والإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعم الجهود الجماعية للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وكذلك المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمجتمع الدولي الأوسع.

ولا يزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة متواصلا منذ 202 يوم، تاركا وراءه، في حصيلة غير نهائية، 34 ألفا و305 شهداء، و77 ألفا و293 جريحا، فضلا عن دمار هائل، وكارثة إنسانية غير مسبوقة بالمنطقة منذ عقود طويلة.