وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الوضع في قطاع غزة بأنه وصل إلى «لحظة مروعة وقاتمة».

وكتب في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» مساء الجمعة : «نفدت الإمدادات الغذائية داخل القطاع، على الرغم من وجود ما يكفي من الغذاء لإطعام مليون شخص، تتواجد في ممرات المساعدات خارج القطاع؛ لكنهم لا يستطيعون الوصول إلى المحتاجين».

وأضاف أن الوضع مشابه فيما يتعلق بالإمدادات الطبية التي بدأت تنفد أيضا، بينما تنتظر 16 شاحنة محملة بها السماح لها بالدخول.

وشدد على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات، مؤكدا أن حياة الناس تعتمد على ذلك.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عن نفاد مخزوناته الغذائية بشكل كامل داخل قطاع غزة.

وقال: «لقد نفدت مخزونات برنامج الأغذية العالمي من الأغذية في غزة»، مشيرا إلى أنه «لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع».

ووصف برنامج الأغذية العالمي، الفترة بأنها «أطول إغلاق للحدود يواجهه القطاع على الإطلاق».

وأكد أنه يحتفظ حاليا بأكثر من 116 ألف طن من المواد الغذائية المخزنة في ممرات المساعدات خارج القطاع، مشيرا إلى أنها جاهزة للشحن والدخول فور إعادة فتح إسرائيل الحدود والمعابر.