استمرار ارتفاع أسعار الدواجن لـ90 جنيها فى أسواق الإسكندرية

شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن ومنتجاتها، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 90 جنيهًا، والفراخ الحمراء إلى 90 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهًا.

وأجرت "الشروق" جولة داخل سوق الطيور بالمنشية في محافظة الإسكندرية، ورصدت ارتفاع أسعار الدواجن.

الفراخ البيضاء 90 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الحمراء (البلدي) 90 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الفيومي البلدي 110 جنيهًا للكيلو.

البانيه ما بين 210 و 220 جنيهًا للكيلو.

الأوراك 90 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص 120 جنيه للكيلو.

ويُباع البط 120–130 جنيهًا للكيلو.

الحمام 190–230 جنيهًا (سعر الجوزة).

الأرنب البلدي 120–130 جنيهًا للكيلو.

واصل سعر البيض ارتفاعه.

كرتونة البيض الأحمر 125 جنيها.

كرتونة البيض الأبيض 115 جنيها.

كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات.

وتوقع أحد تجار الدواجن في سوق المنشية بمحافظة الإسكندرية، أن الأسعار قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مع زيادة الطلب ومع اقتراب المناسبات الاجتماعية وتراجع المعروض.