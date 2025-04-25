الفنانة بشرى تقدم حفل افتتاح الدورة الـ11 لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وافقت الفنانة بشرى، على تقديم حفل افتتاح الدورة 11 لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المقرر إقامته في الثامنة مساء الأحد المقبل، 27 أبريل الجاري على خشبة مسرح أوبرا سيد درويش.

يذكر أن الفنانة بشرى شاركت مؤخرا كعضوة في لجنة تحكيم بمهرجان موسكو السينمائي الدولي بدورته الـ47.

وعبرت بشرى عن سعادتها لهذه المشاركة وكتبت عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "أتشرف بمشاركتي وتمثيل بلدى مصر كعضو لجنة تحكيم في أحد أقدم المهرجانات الدولية في روسيا فى دورته رقم 47 مع نخبة من السينمائيين الدوليين من مختلف أنحاء العالم.. مهرجان موسكو السينمائي الدولي".