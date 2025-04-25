النقل تشرح كيفية الاستعلام وحجز تذاكر القطارات عبر خدمة العملاء الصوتية

قدمت وزارة النقل تقريرًا شاملًا عن مركز خدمة العملاء الصوتية الذي أطلقته هيئة السكك الحديدية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليًا عن طريق الاتصال التليفوني، للتيسير على الركاب وتقديم أعلى مستويات الخدمة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم إطلاق العمل بمركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليًا عن طريق الاتصال التليفوني خلال الفترة الماضية، في إطار حرص هيئة السكك الحديدية وشركاتها التابعة على تحسين خدماتها المقدمة لعملائها، وتنوع مصادر المعلومات وقنوات بيع تذاكر القطارات للركاب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للحوكمة والتحول الرقمي للخدمات المقدمة من الهيئة للجمهور.

وأضافت أن مركز خدمة العملاء الجديد يتيح الخدمات التالية، وهي الاستعلام عن بيانات ومواعيد القطارات على جميع الخطوط، والاستعلام عن طرق وقنوات بيع التذاكر على مستوى الجمهورية، والاستعلام عن التذاكر المستخرجة من قنوات البيع المختلفة (الموقع الإلكتروني، تطبيق الهاتف المحمول، وكلاء البيع، ..).

وتابعت أن المركز يوفر إمكانية تسجيل شكوى ليتم توجيهها للمختصين بالهيئة لحل أي مشكلة وتفادي تكرارها مستقبلا، وحجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

اتصال العميل على أرقام مركز خدمة العملاء، وطلب حجز مقاعد على قطار محدد.

يقوم موظف خدمة العملاء بالرد، وتوضيح جميع المعلومات الخاصة بالحجز للعميل.

في حال قبول العميل، يتم إرسال طلب حجز مقعد من منظومة خدمة العملاء إلى النظام الآلي لحجز وإصدار التذاكر.

يقوم النظام آليًا بإرسال رقم دفع (رقم مرجعي) برسالة SMS للعميل على هاتفه المسجل بمركز خدمة العملاء ليقوم بسداد القيمة المطلوبة عن طريق أحد تجار شركات التحصيل الإلكتروني (فوري)، أو عن طريق موبايل أبليكيشن سداد فوري، وجارٍ إضافة طرق دفع أخرى.

عند قيام العميل بالسداد، سيقوم النظام بإرسال رسالة SMS للعميل برابط، للدخول على التذكرة وتحميلها على هاتفه المحمول.

يقوم الراكب في موعد السفر بالتوجه إلى المحطة والمرور من البوابات الإلكترونية باستخدام التذكرة المحملة على هاتفه المحمول، والسفر على الرحلة الخاصة به، وإظهار التذكرة لمفتش القطار في الرحلة عند الطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الاتصال بمركز خدمة العملاء تتوافر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال الاتصال بالرقم (1661) من الهاتف المحمول، والاتصال برقم (09000661) من الهاتف الأرضي، وذلك نظير تكلفة جنيه ونصف للدقيقة.