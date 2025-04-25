أكد هوجو سانشيز، أفضل لاعب كرة قدم مكسيكي في التاريخ، أمس الخميس، أن المدرب التاريخي الإسباني لويس أراجونيس كان له دور محوري في النجاح الذي حققه عندما لعب لصفوف كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

وقال سانشيز: "أراجونيس كان له تأثير كبير في مسيرتي. عندما تولى قيادة أتلتيكو قال لي (هوجو، في هذه الحياة يجب أن تفعل أشياء عظيمة وإذا فعلتها ستعيش للأبد' وهذا ما أثر في بشدة".

وتذكر هوجو النصائح التي أعطاها له المدرب المسمى ب"حكيم هورتاليزا" خلال تقديم مجسم منحوت لقدمي اللاعب الحائز على جائزة "بيتشيتشي" خمس مرات للفنان الإيطالي دانتي مورتيت في فاعلية اختتمت بها قمة أمريكا اللاتينية 2025 التي استضافتها مدينة مكسيكو سيتي.

وأكد سانشيز، الذي شارك بالمونديال في نسخ 1978 و1986 و1994، مجددا على مدى عمق تأثير كلمات أراجونيس فيه، والذي دربه في صفوف الروخيبلانكوس في سنواته الأولى بكرة القدم الإسبانية.

وأضاف الدولي المكسيكي الأسبق "دائما ما فكرت في أشياء عظيمة مدعوما بكلمات أراجونيس، فهو كان لديه تأثير كبير في مسيرتي أدى إلى أنه يتم تقديري بشكل جيد حتى وقتنا هذا في بلادي".

وأشار سانشيز، أول لاعب غير أوروبي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي في موسم 1989/1990، إلى أن نصائح المدرب الإسباني أكسبته شخصية جعلته لا يود العودة إلى المكسيك حتى يحقق النجاح.