قطر تسجل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة

أعلنت قطر عن تسجيل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 45.465 في البلاد، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الاثنين.

وسجلت ثلاث وفيات جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 26 حالة، في حين سجلت 1193 حالة شفاء، لتصل حالات الشفاء إلى 10363 حالة حتى الآن.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 5.44 حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 345 مليون حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء أكثر من 2.18 مليون حالة.