قال الفنان تامر حسني، إنه تعامل مع فترة الحظر، منذ أول أيامه، كشهر رمضان، موضحًا أن الإنسان في شهر رمضان يعوض العديد من الأشياء التي لا يستطيع تعويضها في الحياة الطبيعية.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «On E»، مساء الأحد، أنه طور كل ما يخص العلاقات في حياته، مشيرًا إلى أنه أمضى وقتًا أكبر مع زوجته وأولاده أصلح خلاله ما قصر فيه تجاههم خلال الفترات السابقة.

وأشار إلى أنه يفضل النظر إلى الجانب الإيجابي لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وعدم اتخاذ موقف سلبي منها، قائلًا إن الفترة التي يمر بها العالم اختبار من الله تحتاج أن يتعامل المرء معها بصدر رحب.

وأوضح «حسني» أنه يحب استغلال كل وقته في إنجاز الأمور وتطوير ذاته، لافتًا إلى أنه استغل فترة الحظر في خسارة الوزن، والذي استطاع من خلالها خسارة نحو 14 كجم.

ولفت إلى أن مشكلة نظام الأكل في مصر هو التراجع عن تطبيقه، مؤكدًا أن نظام الأكل يحتاج للحفاظ على كميات الأكل، إضافة إلى معرفة أنواع الأغذية التي تتلاءم مع طبيعة الجسم، وشرب المياه كثيرًا.