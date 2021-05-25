الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية

أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 13 فلسطينيا عقب حملات دهم وتفتيش بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين عقب دهم منازل ذويهم في مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت فلسطينيا من مدينة نابلس بعد أن دهم وتفتيش منزله، واعتقلت آخر جنوب الخليل.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرا محررا، من بلدة كفر ذان غرب جنين، كما اعتقلت آخر من بدلة جبع جنوب جنين على حاجز عسكري قرب نابلس، فيما اختطفت قوات خاصة تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون" آخر، من بلدة جبع جنوبا.

وفي السياق، اقتحم 91 مستوطنا، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.