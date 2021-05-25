هالاند يتوج بجائزة لاعب الموسم بالدوري الألماني متفوقا على ليفاندوفسكي

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فاز إيرلينج هالاند نجم بورسيا دورتموند، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن موسم 2020 – 2021.

وتفوق هالاند على روبرت ليفاندوفسكي هداف البوندسليجا في الموسم الحالي.

وحصل هالاند على جائزة لاعب الموسم بناء على تصويت المشجعين.

ولعب هالاند في البوندسليجا هذا الموسم 28 مباراة ونجح في تسجيل 27 هدفا، فيما تكفل بصناعة 6 أهداف.

وقاد هالاند بورسيا دورتموند لاحتلال المرتبة الثالثة برصيد 64 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن هالاند تفوق على ليفاندوفسكي الذي حقق رقما قياسيا غير مسبوق هذا الموسم بتسجيله لـ41 هدفا في البوندسليجا.