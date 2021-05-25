 هالاند يتوج بجائزة لاعب الموسم بالدوري الألماني متفوقا على ليفاندوفسكي - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 مايو 2021 7:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

هالاند يتوج بجائزة لاعب الموسم بالدوري الألماني متفوقا على ليفاندوفسكي

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 7:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 7:22 م

فاز إيرلينج هالاند نجم بورسيا دورتموند، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن موسم 2020 – 2021.

وتفوق هالاند على روبرت ليفاندوفسكي هداف البوندسليجا في الموسم الحالي.

وحصل هالاند على جائزة لاعب الموسم بناء على تصويت المشجعين.

ولعب هالاند في البوندسليجا هذا الموسم 28 مباراة ونجح في تسجيل 27 هدفا، فيما تكفل بصناعة 6 أهداف.

وقاد هالاند بورسيا دورتموند لاحتلال المرتبة الثالثة برصيد 64 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن هالاند تفوق على ليفاندوفسكي الذي حقق رقما قياسيا غير مسبوق هذا الموسم بتسجيله لـ41 هدفا في البوندسليجا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك