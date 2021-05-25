إنقاذ طاقم ناقلة حاويات قبالة سواحل سريلانكا

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أعلن متحدث باسم البحرية السريلانكية اليوم الثلاثاء إنقاذ 25 فردا هم طاقم ناقلة حاويات سنغافورية تشتعل بها النيران منذ خمسة أيام قبالة الساحل الغربي لسريلانكا.

وتم إنقاذ طاقم الناقلة "إكس-برس بيرل"، التي تحمل مواد كيميائية ومستحضرات تجميل، مع اشتداد اشتعال النيران بها، وذلك على مسافة نحو عشرة أميال بحرية من ميناء كولومبو.

وترددت أنباء عن وقوع انفجار على متن الناقلة، وسقوط ثماني حاويات على الأقل في البحر اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم البحرية إنديكا سيلفا إنه تم الإبلاغ عن الحريق في البداية في 20 مايو، وأن البحرية مدعومة بقوات جوية قامت بمحاولات متكررة للسيطرة على الحريق.

وأوضح أن الناقلة حاليا في وضع غير مستقر.

وتحمل الناقلة، التي ترفع علم سنغافورة، 1486 حاوية بها 25 طنا من حامض النيتريك، والعديد من الكيماويات، ومستحضرات التجميل.

وكانت الناقلة في طريقها من ميناء هزيرا الهندي إلى سنغافورة عبر كولومبو.

تجدر الإشارة إلى أن أفراد الطاقم يحملون الجنسيات الفلبينية، والصينية والهندية والروسية.