متمردون في بيرو يقتلون 14 شخصا بينهم أطفال في قرية نائية

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قتل متمردون 14 شخصا بينهم عدة أطفال في منطقة مضطربة بوسط بيرو تشتهر بزراعة المخدرات.

وقال قائد الشرطة سيزار سيرفانتس لراديو "ار بي بي"، اليوم الاثنين، إن المذبحة وقعت في حانة بقرية سان ميجيل ديل إيني.

وأوضح أن وحدات من قوات الأمن في طريقها إلى المنطقة النائية لبدء التحقيق.

وجاء في رسالة اعتراف تركت في مكان الجريمة "نحن نطهر بيرو من الصالونات والطفيليات والفساد"، وفقا لصحيفة "ال كوميرسيو".

وتردد أن جماعة مسلحة تحمل اسم "الدرب المضيء" هي المسوؤلة عن الهجوم.

وفي الرسالة، دعا الجناة المواطنين إلى عدم التصويت لصالح المرشحة اليمينية الشعبوية كيكو فوجيموري في الانتخابات الرئاسية في 6 يونيو.

وتتنافس ابنة الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري (1990-2000) ضد الاشتراكي بيدرو كاستيلو في جولة الإعادة.

وقتل نحو 70 ألف شخص في اشتباكات بين جماعة الدرب المضيء وقوات أمن الدولة بين عامي 1980 و 2000.

وعلى عكس العديد من الحروب الأهلية الأخرى في المنطقة، كانت الجماعة المسلحة هي المسؤولة عن غالبية الوفيات في بيرو. وفي الوقت الحالي، تكرس الجماعات المسلحة نفسها بشكل أساسي لتهريب المخدرات.