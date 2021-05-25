الكاظمي يفتح تحقيقا في ملابسات أحداث ساحة التحرير بالعراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق بشأن الأحداث التي رافقت المظاهرات في ساحة التحرير.

وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر "دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، وأصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان".

وأضاف "اليوم سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ماحدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات"،مؤكدا"الأمن مسؤولية الجميع ويجب ان نتشارك جميعاً في حفظه".

كان الدكتور علي البياتي عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد كشف في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء النقاب عن أن ثلاثة من المتظاهرين قتلوا وأصيب العشرات خلال المصادمات التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد جراء استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين".

ويطالب المتظاهرون بالكشف عن الجماعات التي تقف وراء قتل النشطاء المدنيين في العراق.