الأهلي ينتقل إلى فندق بطولة السوبر في قطر

يغادر الفريق الأول بالنادي الأهلي فندق الإقامة الذي حل به بعد وصوله إلى الدوحة، وينتقل إلى الفندق الذي يستضيف جميع الأطراف المشاركة في بطولة السوبر الإفريقي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل استاد جاسم بن حمد «ملعب السد».

وتنتقل بعثة الأهلي إلى الفندق الذي يستضيف أطراف مباراة السوبر الإفريقي بعد سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها البعثة عقب الوصول مباشرة إلى مطار الدوحة قادمة من جنوب إفريقيا في رحلة استغرقت ما يقرب من 11 ساعة اشتملت على ترانزيت ساعة في مطار أسوان.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بحثا عن لقب إفريقي جديد، والوقوف على منصات التتويج القارية، وإضافة اللقب السابع للنادي.

ويعيش لاعبو الأهلي حالة من التركيز الشديد منذ الوصول إلى الدوحة، وحرص الجهاز الفني على منح الفريق الوقت الكافي؛ للتخلص من الإجهاد الذهني والعضلي من خلال إقامة مران خفيف أمس قبل الدخول في تدريبات الجانب الفني والخططي، وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة نهضة بركان.