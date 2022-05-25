شركة بحوث استهلاك: توقف التراجع الحاد في مناخ الاستهلاك بألمانيا خلال مايو

توقف التراجع الحاد في مناخ الاستهلاك بألمانيا، والذي تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في وصوله إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

وأعلنت شركة "جي إف كيه" الألمانية لأبحاث الاستهلاك اليوم الأربعاء، أن التوقعات بالنسبة للتطور الاقتصادي والدخل والمزاج الشرائي استقر في مايو الجاري.

وقال رولف بوركل، خبير الاستهلاك في الشركة: "تحسن مناخ المستهلك بذلك بشكل طفيف، لكن ثقة المستهلك لا تزال عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، على الرغم من المزيد من تخفيف القيود المتعلقة بكورونا، فإن حرب أوكرانيا، وخاصة التضخم المرتفع، تلقيان بثقلهما على معنويات المستهلكين".

وذكر بوركل، أنه لا يمكن توقع انعكاس الاتجاه على نحو مستدام إلا عندما يمكن إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال مفاوضات سلام ناجحة، وعندما ينخفض ​​التضخم بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن المشكلات في سلاسل التوريد ونقص أشباه الموصلات تحول حاليا دون حدوث تعافٍ مستدام.