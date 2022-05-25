إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح إسكندرية الساحلى

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح إسكندرية الساحلى، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى مطروح العام.

تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام قرية سيدى حنيش.

استقبل مستشفى مطروح العام إخطارا بوصول 8 مصابين إثر الحادث، وهم هيثم محمود الصباغ، 36 سنة، يعانى من كدمات متفرقة بالجسم، وعاطف عبد الوكيل الطيب، 52 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وعز الدين عبد الرحمن ناجي، 35 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود مرزوق محمود، 42 سنة، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر في الذراع اليسرى والحالة العامة متوسطة، وعبد الرواف فرحات عبد الرواف، 29 سنة، مصاب بسحجات متفرقة بالوجه، ومحمد محمود الصباغ، 28 سنة، مصاب بسحجات باليد اليمنى.

تم تحرير محاضر بالواقعتين، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.