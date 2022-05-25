هاريس تعليقا على الهجوم الدموي ضد الأطفال في تكساس: كفى يعني كفى

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نددت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، بإطلاق شاب النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، في مجزرة راح ضحيتها 18 طفلا و3 مدرسين بالإضافة لمطلق النار.

وقالت هاريس: "كفى يعني كفى"، مطالبة بـ"تحرك لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة".

وأضافت: "قلوبنا ما زالت تتحطم بسبب عمليات إطلاق النار التي تشهدها المدارس الأمريكية باستمرار".

وتابعت: "علينا أن نتحلى بالشجاعة للتحرك"، في مناشدة للكونغرس لإصدار تشريع يفرض قيودا على بيع الأسلحة النارية وحيازتها.

أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، بالحداد لـ3 أيام وتنكيس الأعلام في المباني الحكومية في الداخل والخارج على خلفية سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل مدرسة "أوالد" الابتدائية في ولاية تكساس.

وذكرت الشرطة في تقاريرها، أن "المتهم سلفادور روماس (18 عاما)، أطلق النار داخل المدرسة الابتدائية في ولاية تكساس مما أدى إلى مقتل 18 طفلا و3 مدرسين، قبل أن يقوم ضباط إنفاذ القانون بتحييده".