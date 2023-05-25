مرتضى: اللجان المُعينة سبب تجدد أزمة مستحقات أشيمبونج لدى الزمالك

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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن الغاني بنيامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق سجل فيديو يؤكد فيه حصوله على مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وأكد رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه بعد رحيل المجلس وتولي اللجان مسؤولية إدارة النادي تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك للمطالبة بمستحقاته وصدر حكم لصالحه.

وكان مجلس الزمالك قد أخطر وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي.

وتابع قائلا :" اتفقنا مع اللاعب الغاني على جدولة المستحقات المتأخرة وسددنا قسط واحد من مستحقاته وتم الحجز على القسط الثاني في البنك".

وأضاف أن مستحقات نادي سبورتنج لشبونة الخاصة بقضية شيكابالا تم إيداعها في البنك وقيمتها مليون و500 ألف دولار لإرسالها للنادي البرتغالي وتم الحجز على أرصدة الزمالك ، وأصبح النادي مهددا بالإيقاف لثلاث فترات قيد".

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي للحديث عن الأمور الخاصة بالنادي وفريق الكرة.