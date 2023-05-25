تميل شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا إلى السيارات الكهربائية. ففي حين تغرق أغلب شركات صناعة السيارات في العالم السوق بالسيارات الكهربائية، تقدم الشركة اليابانية إصدارا جديدا من سيارتها الشهيرة سيفيك تعمل بمحرك بنزين مع سرعة عالية وقدرات ميكانيكية رائعة.

وتحولت السيارة سيفيك الشعبية إلى سيارة مميزة بالفئة تايب آر المزودة بمحرك تزيد قوته من حيث عدد الأحصنة عن السيارة جولف آر من فولكس فاجن وغيرها من السيارات المنافسة.

وستملأ السيارة سيفيك تايب آر الفراغ الذي تركه وقف إنتاج السيارتين ميجان آر.إس من رينون وفولكس آر.إس من فورد في السوق.

في الوقت نفسه، فإن الاستمتاع بالأداء القوي والسرعة العالية في هذه السيارة له ثمنه. ففي حين يمكن شراء السيارة سيفيك الجديدة في أوروبا بسعر يبدأ من 9ر31 ألف يورو، يبدأ سعر السيارة سيفيك تايب آر من الضعف تقريبا حيث يبلغ 5ر58 ألف يورو.

وبدلا من محرك هجين سعة لترين، مع نظام خرج بقدرة 184 حصان، هناك محرك ذي 4 اسطوانات في نفس المكان في مقدمة السيارة، مع شاحن توربيني، بقوة 329 حصان وهي قوة غير مسبوقة في هذه الفئة من السيارات.

ويستند المحرك في الغالب على وحدة السيارة السابقة، رغم أنه تمت معالجته لكي يصبح أخف وزنا، مع زيادة القدرة على تدفق الهواء ومخرج عادم يسمح بالتدفق الحر بصورة أكبر.

في الوقت نفسه فإن المحرك مصمم ليس فقط من أجل الأداء، وإنما لتوفير متعة في القيادة. فالمحرك يستطيع العمل بما يصل إلى 6000 لفة في الدقيقة، مع صندوق تروس يعطي 6 سرعات.