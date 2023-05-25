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كييف تؤكد تصريحات رئيس فاجنر بالانسحاب من باخموت

د ب أ
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 7:20 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 7:20 م

 

قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، في تقرير مصور، إن قوات المجموعة بدأت الانسحاب من مواقع في مدينة باخموت، شرقي أوكرانيا، للراحة والاستعداد لانتشارهم التالي.

وقال بريجوجين، إن القوات النظامية الروسية ستتولى السيطرة على المدينة المدمرة تماما، بحلول الأول من يونيو، مع وجود اثنين من المرتزقة المتمرسين في المدينة لتقديم الدعم للجيش الروسي.

وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار أنه يتم إحلال قوات نظامية روسية محل قوات فاجنر في ضواحي باخموت، لكنها أضافت أن مرتزقة بريجوجين لا يزالون في المدينة نفسها. ولا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على ضواحي في الجنوب الغربي من باخموت.

وقالت إن القوات الروسية استخدمت المدفعية لوقف تقدم القوات الأوكرانية على الأطراف وحشدت قوات إضافية لتأمين الأطراف، مشيرة إلى صد تقدم روسي في اتجاهات مختلفة.

ولا يمكن التحقق غالبا بشكل مستقل من مثل هذه المزاعم الواردة من منطقة الحرب.


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