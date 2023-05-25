أحمد موسى: إثيوبيا أفشلت كل المفاوضات حول سد النهضة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النظام الإثيوبي أصدر بيانًا كاذبًا بشأن سد النهضة، معقبًا: "بيان إثيوبيا مفهوش كلمة حقيقية".

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن البيان الإثيوبي يعبر عن مدى كذب النظام، وعن توجهاته ضد الشعب المصري، فهو مستمر في الأكاذيب والتضليل وتحريض الشائعات، مؤكدا عدم حدوث أي إتفاق حول الملء والتشغيل بشأن سد النهضة.

وأشار إلى اتخاذ إثيوبيا تتخذ إجراءات إحادية بملء سد النهضة، موضحًا أن مصر وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق في واشنطن بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ولكن إثوبيا تهربت.

وأكد أن الجانب الإثيوبي أفشل المفاوضات، ولم يكن لديه رغبة في الوصول لاتفاق مع مصر بشأن ملء السد، مضيفًا أن إثيوبيا تصرفاتها عدائية بامتياز، منذ وضع حجر الأساس فى 3 أبريل 2011.

وأشار إلى إثيوبيا استغلت وضع مصر، والمشكلات والفوضى في 2011، وضعت حجر الأساس بشأن ملء السد.

ووصف بيان الذي أصدرته مصر برئاسة وزير الخارجية، أحمد أبو زيد، بأنه "بيانًا عنيفًا"، مضيفا: "رد مصر على البيان شديد للغاية".