استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 17 آخرين في قصف الاحتلال لمنزل شمال غزة

استشهد عشرة مواطنين فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في بيت حانون شمال مدينة غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 10 مواطنين، وإصابة 17 آخرين بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال منزلا بجانب مراكز الإيواء.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفا و857 شهيدا، و80 ألفا و293 مصابا.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، جواً وبراً وبحراً، في تحدٍ صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالبه بوقف عدوانه، وضرورة إدخال المساعدات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلاً شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في محيط محطة توليد الكهرباء.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، جراء تعرض أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوا والزيتون في مدينة غزة إلى قصف مدفعي عنيف، وإطلاق رصاص من آليات الاحتلال العسكرية.

وقصفت دبابات الاحتلال محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وشارع 8 في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وشارع النفق شمالاً، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة العشرات، مع صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة بسبب كثافة النيران.

وفي جبالياً شمال القطاع، قصف طيران الاحتلال العديد من المناطق، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح، كما طال القصف المدفعي المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وخان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.