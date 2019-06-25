برلين: العثور على الصندوقين الأسودين لمقاتلتي يوروفايتر بعد سقوطهما أمس

أعلن السلاح الجوي الألماني، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على كلا الصندوقين الأسودين لمقاتلتي يوروفايتر اللتين سقطتا أمس الاثنين في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن شمالي ألمانيا.

وأوضح السلاح الجوي على صفحته على موقع التواصل "تويتر" بعد ظهر اليوم أنه تم انتشال الصندوقين.

يذكر أن المقاتلتين سقطتا أمس عقب اصطدامهما، ولقى قائد إحدى المقاتلتين حتفه، فيما تم العثور على الآخر حيا.

وكان الجيش الألماني أعلن أمس أن الطائرتين كانتا في تدريب على القتال الجوي. وأوضح سلاح الجو أمس أن طائرة ثالثة من نفس الطراز كانت تشارك في التدريب أيضا، وشاهد قائد الطائرة الأخيرة هبوط مظلتين وأبلغ عن الحادث.

وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بولاية مِكلنبورج-فوربومرن، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية.

وأعلن إنجو جرهارتس، مفتش سلاح الجو الألماني (رئيس الأركان) عدم وقوع ضحايا مدنيين في حادث سقوط طائرتي يوروفايتر تابعتين للجيش الألماني أمس الاثنين.

ووعدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أمس بكشف دقيق للحادث، وصرحت في منطقة تبعد بضع مئات من الأمتار من مكان سقوط إحدى الطائرتين بالقرب من مدينة نوسنتين، وقالت الوزيرة:" اليوم هو يوم الحزن والألم لفقدان جندينا".